شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وسط ملعب الأهلى يرفع شعار "ممنوع الاقتراب" في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن النادى الأهلى الإبقاء على ثلاثى وسط الملعب الأحمر في المواسم المقبلة، خاصة بعد تجديد عقد أليو ديانج وحمدى فتحى لمدة 5 مواسم مقبلة، قبل أن يتم التجديد لعمرو السولية حتى موسم 2024، ليحقق الفريق الأحمر استقراراً في وسط ملعبه الذى يعتبر من أهم مصادر قوة الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعتبر عمرو السولية أكثر العناصر خبرة في وسط ملعب الفريق الأحمر، حيث يميل بيتسو موسيمانى مدرب الفريق إلى تثبيت عمرو السولية في التشكيل الأساسى، على أن يلعب أليو ديانج أو حمدى فتحى بجواره حسب احتياجات الفريق في كل لقاء وسير نتيجة المباراة التى يخوضها الفريق الأحمر، كما يعد السولية من أهم العناصر في التشكيل الأساسى لمنتخب الفراعنة.

بينما أصبح أليو ديانج من أهم لاعبى الوسط في الأهلى، فمنذ انضمامه إلى الفريق الأحمر، أكد المالى أنه لاعب محترف بمواصفات أوروبية، لدوره الكبير في الدفاع والزيادة الهجومية، وهو ما يجعل الفريق يشعر بأن الأهلى اكتسب لاعباً إضافياً مع الـ 11 لاعب الأساسيين في الملعب، وباتت مشاركته بمثابة الأمان لجماهير الأهلى والاطمئنان على الفريق.

فيما ثبت حمدى فتحى أقدامه في النادى الأهلى منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر، خاصة وأنه يمكن الاعتماد عليه في مركز الوسط أو كمدافع في خط الظهر متى استدعت الحاجة إلى ذلك، ويفضل موسيمانى الاعتماد على اللاعب لما يتمتع به من روح قتالية وثبات في المستوى على أرض الملعب.