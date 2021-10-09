شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد برنامج المستبعدين من رحلة الأهلى للنيجر لمواجهة الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى برنامج خاص للاعبين الجدد المستبعدين من رحلة السفر إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بالبطولة الأفريقية، بسبب عدم قيد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارات في القائمة الأولية لقائمة الفريق الأحمر الأفريقية، وتعذر مشاركتهم في مباراتي الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال.

وطلب موسيماني من مساعديه انتظام اللاعبين الجدد في تدريباتهم اليومية تحت إشراف أحد المساعدين الذي سيتخلف عن السفر رفقة البعثة، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية على أن يواصلوا التدريب مع الفريق الأحمر بعد عودة الأهلي من النيجر، واللاعبين الجدد هم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وكريم فؤاد وحسام حسن.