شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد برنامج المستبعدين من رحلة الأهلى للنيجر لمواجهة الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى برنامج خاص للاعبين الجدد المستبعدين من رحلة السفر إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بالبطولة الأفريقية، بسبب عدم قيد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارات في القائمة الأولية لقائمة الفريق الأحمر الأفريقية، وتعذر مشاركتهم في مباراتي الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال.
وطلب موسيماني من مساعديه انتظام اللاعبين الجدد في تدريباتهم اليومية تحت إشراف أحد المساعدين الذي سيتخلف عن السفر رفقة البعثة، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية على أن يواصلوا التدريب مع الفريق الأحمر بعد عودة الأهلي من النيجر، واللاعبين الجدد هم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وكريم فؤاد وحسام حسن.
ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.
ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .
ويرغب موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده في حسم التأهل بشكل مبكر خاصة بعد تراجع أداء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة وخسارة بطولتي الدوري الممتاز والسوبر المحلي.