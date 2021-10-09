شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم لتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً في الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على جميع الأصعدة الرياضية والانشائية وغيرها.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الأهلي في اجتماع اليوم موعد انتخابات النادي المقبلة وكذلك موعد فتح باب الترشّح للإنتخابات المقبلة.

وتشير الدلائل إلى أن مجلس الأهلي استقر على فتح باب الترشح يوم 15 أكتوبر الجاري ، فيما سيتم إجراء الانتخابات يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

على صعيد أخر، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة، إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.