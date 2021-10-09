الموعد والقناة الناقلة لمباراة يد الزمالك والوحدة السعودي بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد فريق الزمالك لكرة اليد، لخوض أخر مبارياته في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويلعب الزمالك في الساعة الـ3.00 عصراً أمام الوحدة السعودي في مباراته الثانية بالمجموعة الثانية بالمرحلة الترتيبية.

ويحتاج الزمالك للفوز مع الحفاظ على فارق الأهداف بينه وبين الدحيل القطري والنور السعودي حال حقق أي منهما الفوز على الأخر لضمان المركز الخامس.

ومن المقرر أن يتم بث عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وسبق واكتسح الزمالك 38 / 19 فريق جامعة سيدني في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، ليصبح رصيده في الترتيب العام نقطتين في المركز الخامس.

ويأتي الدحيل القطري سادساً برصيد نقطتين أيضاً لكن فارق الأهداف لصالح القلعة البيضاء، ويحتل النور السعودي المركز السابع بنفس رصيد النقاط ولكن متأخراً في فارق الأهداف.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأولى في دور ربع النهائي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 32 / 36.