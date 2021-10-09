"صلاح ليس ضمنهم".. ميسي يكشف مرشحيه للتتويج بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، عن مرشحيه للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" كشفت عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، والتي ضمت 30 لاعبا، من بينهم النجم الأرجنتيني.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 29 نوفمبر المقبل في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في حضور عدد من المرشحين.

وقال ميسي في تصريحات للمجلة الفرنسي: "في فريقي، هناك اثنان من السهل أن أصوت لهما هما نيمار وكيليان مبابي".

وأتم: "ويأتي بعدهما روبيرت ليفاندوفسكي الذي حظى بعام عظيم، وهناك أيضاً كريم بنزيما الذي كان رائعاً".

جدير بالذكر أن ميسي يحمل الرقم القياسي للتتويج بالكرة الذهبية، بواقع 6 مرات في مسيرته الكروية.