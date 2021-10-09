اخبار الرياضه

إسلام سليماني يصبح الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أصبح إسلام سليماني، الهدف التاريخي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعدما سجل ثنائية خلال الفوز الكبير لـ" الخضر" على منتخب النيجر 6 / 1، مساء اليوم الجمعة في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ورفع سليماني، مهاجم نادي ليون الفرنسي رصيده إلى 37 هدفا متقدما بهدف وحيد عن المهاجم السابق عبد الحفيظ تاسفاوت.

وقال سليماني /33 عاما/ للتليفزيون الجزائري بعد نهاية المباراة إنه فخور جدا بهذا الانجاز، موضحا أن لقب الهداف التاريخي لم يكن هدفا له.

وأضاف :"عندما أتذكر بداياتي ومن أين أتيت، أقول إنه حلم تحقق، أؤكد مرة أخرى أنه فخر كبير لي ولعائلتي ولأمي وأبي".

ووجه سليماني، رسالة للشباب الجزائري طالبا منهم أن يؤمنوا بقدراته حتى النهاية، معربا عن أمله في أن يكون مثالا بسيطا لهؤلاء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا