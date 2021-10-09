الخليج 365 يكشف.. 4 ملفات على طاولة مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة من المقرر أن يناقش 4 ملفات خلال الاجتماع المقرر إقامته خلال ساعات.

وعاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من المملكة العربية السعودية بعد حضوره لافتتاح كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب".

وقال مصدر مسؤول خلال تصريحاته لمصراوي "مجلس الإدارة سوف ينعقد اليوم السبت برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر مناقشة 4 ملفات".

وتابع "من المنتظر أن يحسم المجلس الموع النهائي لفتح باب تلقي طلبات المرشحين للانتخابات والمتوقع أن تقام في 25 و26 نوفمبر".

وأضاف "بجانب الخريطة الزمنية للانتخابات، هناك ملف متعلق بموعد افتتاح مجمع الإسكواش وصالة الجمباز والكاراتية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، الموعد المبدئي للافتتاح يوم 14 أكتوبر".

واستمر "الملف الأخر هو تحديد موعد نهائي للمؤتمر الصحفي الخاص بكشف حساب المجلس للجمعية العمومية والجماهير عن الـ4 سنوات الماضية".

واختتم "الملف الرابع هو تحديد موعد لافتتاح المرحلة الأولى من فرع النادي في مدينة التجمع الخامس".