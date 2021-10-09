المصري "بيج رامي" يقترب من اللقب الثاني

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

اقترب المصري ممدوح السباعي بطل كمال الأجسام وشهرته "بيج رامي"، من تحقيق لقبه الثاني في بطولة "مستر أولمبيا" خلال نسخة 2021.



وبات "بيج رامي" أول مصري يحقق لقب "مستر أولمبيا" عبر التاريخ، في منافسات كمال الأجسام خلال العام الماضي 2020.

وتقام حاليا "مستر أولمبيا لعام 2021، حيث افتتحت يوم الجمعة منافسات الرجال في الوزن المفتوح بمشاركة 16 لاعبا، علما بأن وزن بيج رامي يقدر بـ138 كيلوجرام.

أما المرشح الأبرز لمنافسة بيج رامي على اللقب، فهو براندون كوري بطل 2019، بجانب نيك واكير حامل لقب مسابقة "أرنولد كلاسيك" 2021.

وظهر بيج رامي أثناء العرض بلحية صغيرة وسط هتافات مدوية من الجماهير الداعمة له، كمال هو الحال بالنسبة لمنافسه الأبرز براندون كوري.

يذكر أن منافسات مستر أولمبيا 2021 سيسدل الستار عليها فجر يوم الأحد بعد 3 أيام من انطلاقها.