رياض محرز يطمئن الجزائريين على مستقبله مع السيتي

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

طمأن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، مواطنيه الجزائريين على مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تراجع ظهوره في التشكيل الأساسي.



وقال محرز في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب فوز الجزائر على النيجر 6/1، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022: " لا أحبذ الحديث عن النادي خلال تواجدي مع المنتخب. ألعب في فريق كبير يضم لاعبين كبارا. ألعب أقل لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "سأعود إن شاء الله، لا شيء يدعو للقلق".

وتحدث محرز، بتواضع كبير عن دوره مع المنتخب الجزائري، قائلا إنه يحاول أن يساعد الفريق على الفوز بالمباريات وأن يكون حاسما للتقدم إلى الأمام.

واسترسل يقول "في أفريقيا لا يمكن مراوغة الجميع. أحاول أن أقدم ما لدي للفريق، لدي خبرة أكثر لذلك أعرف تسير الأوقات الحاسمة، لكني لست وحيدا، والأمر سيان لسليماني، بلايلي وحتى بن رحمة".

وسجل محرز، هدفين في الفوز الكبير للجزائر على النيجر، الأول من مخالفة مباشرة رائعة في الدقيقة 27، والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

من جهة أخرى، توقع محرز، أن تكون مباراة العودة أمام النيجر صعبة، قائلا "لا بد من القتال والذهاب للفوز هناك وتفادي تعثر آخر مثلما كان الأمر أمام بوركينافاسو ( 1-1)".

وانتقد محرز أرضية ملعب "مصطفى تشاكر" ووصفها بـ" السيئة جدا"، متسائلا "كيف لبلد كالجزائر تكون له أرضية بهذا السوء".

وسار إسلام سليماني، على خطى محرز، ووصف حالة الملعب بـ" الكارثة"، منوها إلى أن هذا الوضع يمنح المنافسين قوة أكبر.