بيج رامي يتأهل إلى نهائي مستر أولمبيا 2021.. ويواجه منافسه اللدود

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، حامل اللقب، إلى نهائي منافسات "مستر أولمبيا 2021"، بجوار الأمريكي براندون كاري بطل 2019.

جاء ذلك في ختام اليوم قبل الأخير من منافسات مستر أولمبيا 2021 بتصفيات الوزن المفتوح، والذي شهد خروج المصريين محمد شعبان وحسن مصطفى من التصفيات.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

وظهر بجوار بيج رامي مزيج من الحرس القديم والأبطال السابقين والشبان الصغار، ومنهم مواطناه شعبان ومصطفى، لكن لم يحالفهما الحظ في التأهل للنهائي إلى جوار رامي وكاري.

ويواجه بيج رامي منافسه اللدود كاري في التصفية النهائية ليتأهلا للنهائي سوياً، حيث سيقفان على المسرح مرة أخرى.

وصعد 16 رجلاً إلى المسرح على أمل أن يتوج أحدهم بلقب مستر أوليمبيا 2021، وكان بيج رامي واثقاً من قدرته على تكرار إنجاز العام الماضي.

وصفقت الجماهير للبطل السابق لبطولة أرنولد كلاسيك مرتين وليام بوناك، وكذلك كاري الذي صعد على المسرح بساقين أفضل من ذلك من قبل، وبخصر صغير.

وخطف بيج رامي الأضواء بمجرد ظهوره على المسرح بلحية صغيرة، وركز الجميع على حركاته لدرجة أن بعض المشجعين حرصوا على التقاط صور له أثناء أدائه على المسرح، وكانت الموسيقى تصدح مع كل حركة للبطل المصري.

وقبل إعلان النتيجة هتف الجماهير لرامي وكاري ونيكولاس ووكر، لكن البطل المصري صعد للنهائي لمواجهة كاري بطل نسخة 2019.