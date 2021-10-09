تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء السبت 9 أكتوبر/ تشرين أول 2021 مجموعة من المباريات الدولية الهامة بمختلف أنحاء العالم، أبرزها في تصفيات مونديال قطر 2022



وتتجه الأنظار صوب مختلف ملاعب العالم، مع بدء العد التنازلي لختام التصفيات في كافة القارات.

يحل منتخب إنجلترا ضيفا على أندورا ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2022، وذلك بالمجموعة التاسعة.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يخوض منتخب البرتغال مباراة مرتقبة ضد قطر، التي تشارك كضيف شرف ضمن التصفيات الأوروبية، دون احتساب نتائجها مع منتخبات القارة العجوز.

وستنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" في تمام العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يحل منتخب السودان ضيفا على غينيا في ملعب "أدار" ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة، وذلك بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وسيتم بثها عبر قناة يوتيوب الرسمية الخاصة بالفيفا "FIFATV".

وعلى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، يخوض منتخب المغرب مباراة ضد غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات "Tamazight HD/ Al Aoula Inter HD /Arryadia SD/HD".