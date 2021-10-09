شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى بنى غازى اليوم بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، في الخامسة مساء اليوم السبت، إلى ليبيا وتحديدا إلى مدينة بني غازي على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لخوض مباراة الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم أمام المنتخب الليبي والمحدد لها يوم الاثنين المقبل على ستاد شهداء بنينا ببني غازي المغطي بالنجيل الصناعي.

وقال وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، إن كل الموافقات اللازمة قد تم الحصول عليها، وتبدأ رحلة البعثة في الخامسة من مساء اليوم السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة بمشيئة الله قبل السابعة مساء، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الاقامة ، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء غد الأحد . وأضاف وائل جمعة، أنه تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة فجر الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر في رحلة ليبيا 24 لاعبًا هم : في حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.