مران صباحى لمنتخب مصر فى برج العرب قبل السفر إلى ليبيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم السبت، قبل السفر إلى ليبيا، وتحديدا اللاعبين المستبعدين من مباراة أمس في الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم، على أن يخوض جميع اللاعبين مرانا وحيدا غدا الأحد في ليبيا قبل مواجهة الاثنين.

وقال وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، إن كل الموافقات اللازمة قد تم الحصول عليها، حيث تبدأ رحلة البعثة في الخامسة من مساء اليوم السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة بمشيئة الله قبل السابعة مساء ، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الاقامة ، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء غد الأحد.

وأضاف وائل جمعة أنه تم الاستقرار على عودة البعثة عبر طائرتها الخاصة فور انتهاء المباراة لتصل القاهرة فجر الثلاثاء المقبل.