منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يواجه الكونغو اليوم فى تصفيات كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة، اليوم السبت، مباراة غاية فى الأهمية أمام نظيره الكونغولى ضمن الدور الثاني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 فى مصر، ويحتاج منتخب النسائية إلى الفوز بأى نتيجة للتأهل للدور التالى، أما التعادل السلبى أم الهزيمة تعنى خروجه من التصفيات.

وكانت بعثة المنتخب قد توجهت الأربعاء الماضى إلى برازافيل برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

تستضيف مصر أول نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية في الفترة من 5 الى 19 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 أندية تمثل عدد من الدوريات القارية.

ويمثل الكرة المصرية نادي وادي دجلة بصفته بطل الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الماضى، حيث يستضف النادى القاهرى فعاليات البطولة الأولى بعد تقدم مصر بطلب استضافتها.

ويشارك في البطولة 7 أندية تأهلت للبطولة بعد خوض مرحلة التأهيل، ليضافوا إلى وادي دجلة الذي يشارك فريقها النسائي بصفته بطلًا للدوري المصري ومنظم لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات الأولى.

وجاءت الأندية المشاركة في البطولة بجانب وادي دجلة، كل من الجيش الملكي المغربي، وماندي المالي، وهاسكاس للسيدات بطل غانا، وريفيرز أنجليز، ومالابو كينجز بطل غينيا الاستوائية، وفيهيجا كوينز بطل كينيا، ونادي سيدات صن داونز الجنوب إفريقي.