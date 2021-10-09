شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمدينة الإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك يبدأ من اليوم وينتهى 14 أكتوبر الجارى وذلك استعداداً لانطلاق بطولة الدورى الممتاز، يخوض خلالها الفريق مباراة ودية مع سموحة فى 13 أكتوبر ثم يعود للقاهرة على أن يواجه إنبى فى 18 أكتوبر الجارى.

ويستهدف الطلائع من المباريات الودية رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

أرسل نادى طلائع الجيش قائمته للموسم الجديد لاتحاد الكرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، وعلم ”الخليج 365” أن قائمة الطلائع ضمت 30 لاعباً بجانب ثنائى من مواليد 99 وهم مصطفى الزنارى وأحمد سالم ولاعب مواليد 2000 هو أحمد عاطف وثنائى مواليد 2001 هو محمد سمير ومحمد شحاته وثنائى مواليد 2003 هم خالد عوض وفارس حاتم.

وضمت قائمة الطلائع عشرة 13 صفقة جديدة هى رجب بكار صفقة انتقال حر وميدو جابر اعارة من سيراميكا وجون انطوى موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى وكازاجى كاسونجو ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى وعلى حمدى من المصرى ومحمد الجوينى من الصفاقسى ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة وكريم الطيب اعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.