شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يقرر تخفيف الحمل البدنى لنجوم الإسماعيلى فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الاثنين المقبل.

وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.

وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.