مدير منتخب ليبيا: سنواجه مصر بدون جمهور.. ونطلب المعاملة بالمثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال عبد الفتاح قنبيج مدير المنتخب الليبي، إن مباراة يوم الإثنين المقبل ضد المنتخب المصري ستكون بدون حضور جماهيري.

وأضاف مدير المنتخب الليبي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"المباراة القادمة في ليبيا بدون حضور جماهيري".

وتابع :"المباراة الأولى في مصر كانت بدون جماهير، لكن شاهدنا حضور جماهيري تشجع خلال المباراة، وسنطلب المعاملة بالمثل".

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الرابعة بين المنتخب الليبي ضد منافسه المصري يوم الإثنين المقبل، في بنغازي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب المصري تفوق في لقاء الجولة الثالثة ضد نظيره الليبي بهدف دون رد جاء عن طريق عمر مرموش المحترف في صفوف شتوتجارت الألماني.

وشهدت هذه المجموعة السادسة فوز المنتخب الأنجولي للمرة الأولى على حساب منافسه الجابوني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري الترتيب برصيد (7 نقاط) ثم المنتخب الليبي برصيد (6 نقاط) ويحتل المنتخب الأنجولي المركز الثالث برصيد (3 نقاط) وأخيرًا الجابون برصيد (نقطة).