حارس ليبيا: لا يوجد حل سوى الفوز على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد نشنوش حارس وقائد المنتخب الليبي، أن فريقه لن يلعب سوى على تحقيق نتيجة الفوز أمام مصر في اللقاء المقبل.

وكان المنتخب الليبي سقط للمرة الأولى في مرحلة المجموعات ضد منتخب مصر بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف قائد المنتخب الليبي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"واجهنا منتخب كبير مثل المنتخب المصري، ويمتلك أفضل لاعب في العالم".

وتابع :"حاولنا الخروج بنقطة، أمامنا مباراة الإياب ونريد الفوز، والمدرب لم يستخدم جميع أوراقه".

وواصل :"كان من الممكن أن نخطف هدفًا في كرة الشوط الأول، وفي النهاية قدمنا كل ما لدينا في هذه المباراة".

وأنهى :"لعبنا في التصفيات بوجه آخر وحققنا الفوز على الجابون وأنجولا، ولا يوجد حل سوى الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وإن شاء الله مباراة الإياب ستكون الفاصلة"

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الإثنين المقبل في بنغازي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

وشهدت هذه المجموعة أيضًا فوز المنتخب الأنجولي على منافسه الجابوني بنتيجة (3-1) ليصبح الترتيب كالتالي: مصر (7 نقاط) - ليبيا (6 نقاط) - أنجولا (3 نقاط) - الجابون (نقطة).