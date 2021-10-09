مهاجم ليبيا: واجهنا مصر وليس محمد صلاح.. وكرة القائم صنعت الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد زعبية مهاجم المنتخب الليبي بأن فريقه لعب أمام نتخب مصر وليس محمد صلاح فقط، قائلًا بإن كرته التي إرتدت من القائم صنعت الفارق، خلال مباراة الجولة الثاثة من تصفيات كأس العالم.

وقال زعبية في تصريحاته عقب الخسارة من مصر في تصفيات كأس العالم: "الخسارة بنتيجة 1-0 بالتأكيد ستكون مؤثر علينا، لكن هناك مباراة هامة في ليبيا وأتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز".

وتابع: "لم يحالفني الحظ في تسديد الكرة التي صوبتها وارتدت من القائم، كنت أتمنى تسجيل هدف واسعاد جماهير الكرة الليبية".

وردا على التأثر بوجود محمد صلاح مع منتخب مصر، قال :"محمد صلاح محترف وغني عن التعريف يمثل العرب بالكامل، لكن نحن أتينا لنلعب ضد منتخب مصر، وليس محمد صلاح، وكل لاعب قدم ما عليه".

أما عن رأيه في طريقة لعب منتخب بلاد، فقال: "لا نشعر بالندم على الخطة التي لعبنا بها أمام مصر، ونشعر بالرضا عن أنفسنا والمدير الفني، ونتمنى أن يكون المدرب راض عنا، لكن الطريقة جيدة والدليل أننا أدينا بمستوى طيب وخسرنا بهدف وحيد".

وتقام مباراة الجولة الرابعة من المرحلة الثانية (دور المجموعات) لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في ليبيا الإثنين المقبل.