مدرب ليبيا: منتخب مصر أقوى.. كيروش يملك الحلول.. وأتمنى أن يحالفنا الحظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خافيير كليمينتي، مدرب منتخب ليبيا، أن منتخب مصر كان الأقوى في المواجهة التي انتهت بخسارة المنتخب الليبي بنتيجة 0-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، وفي الجانب الآخر توقف رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وقال كليمينتي في تصريحات بعد المباراة:" منتخب مصر كان اقوى منا في هذه المباراة، ليس لدي خطة محددة للمواجهة المقبلة أمام منتخب مصر واتمنى نكون افضل ونحصد الثلاث نقاط".

وأضاف:" منتخب واحد سيترشح من المجموعة للمرحلة النهائية، والمدرب كيروش اختار جميع العناصر اللي يمكنها تطبيق طريقة لعبه".

وأتم:" مصر عندها لاعبين ممتازين للغاية وكيروش يملك العديد من الحلول، نتمنى ان يكون معانا الحظ في المباراة المقبلة ونفوز"