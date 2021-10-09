كيروش: سنقاتل للحفاظ على الصدارة.. ومباراة ليبيا المقبلة بدأت الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، عن فوز فريقه على حساب نظيره الليبي بهدف دون رد ضمن حسابات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

كيروش قال عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"استحقينا الفوز على المنتخب الليبي، لعبنا مباراة جيدة وهذا ما توقعته قبل اللقاء".

وأضاف :"كان من المفترض أن ننهي المباراة مبكرًا، وأعتقد أننا قمنا ببعض المشاكل على المنتخب الليبي، والآن نحن في صدارة المجموعة وسنقاتل للحفاظ على الصدارة".

ووجه كيروش رسالة للمنتخب الليبي قائلاً :"الآن عرفنا سبب وصولهم لصدارة المجموعة، المنتخب الليبي يمتلك مدرب ولاعبين جيدين".

وواصل :"المباراة القادمة بدأت من الآن، سنحضر لهذه المواجهة من خلال الحصول على راحة لأننا سنلعب في أجواء مختلفة".

وتابع :"متأكد أن المنتخب الليبي يفكر الآن في كيفية العودة للصدارة من جديد، ونحن سنفكر أيضًا في الحفاظ على الصدارة".

وعن سبب لجوء المنتخب المصري للدفاع بعد هدف عمر مرموش، أنهى كيروش حديثه :" المنتخب الليبي قام بالمخاطرة من خلال التغييرات، ولذلك وضعنا لاعب في نصف الملعب، لكن حاولنا أن نلعب للأمام واستطعنا أن ننهي على المنتخب الليبي بشكل كامل، وقدرنا نكسر وصولهم للمرمى".

ومن المقرر أن يخرج المنتخب المصري لملاقاة نظيره الليبي مرة أخرى يوم الإثنين المقبل في بنغازي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

وشهدت هذه المجموعة أيضًا فوز المنتخب الأنجولي على نظيره الجابوني بنتيجة (3-1) ليصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: مصر (7 نقاط) - ليبيا (6 نقاط) - أنجولا (3 نقاط) - الجابون (نقطة).