"مباراة هامة في ليبيا".. كيف تتأهل لمصر من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على ليبيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

أنهى الفراعنة نصف المشوار في المرحلة الثانية من التصفيات، بعدما حصل على 7 نقاط، وأصبح الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة.

وأصبح ترتيب المجموعة كما يلي:

1- مصر.. 7 نقاط

2- ليبيا.. 6 نقاط

3- أنجولا.. 3 نقاط

4- الجابون.. نقطة واحدة

ويلعب المنتخب المصري في الجولة الرابعة أمام ليبيا خارج الأرض، وإذا تمكن من الفوز يصبح الرصيد 10 نقاطة، ويبعد عن أقرب ملاحقيه بأربعة نقاط.

في الجانب الآخر، التعادل أيضًا يبقى الفراعنة على قمة المجموعة بفارق نقطة عن منتخب ليبيا الذي سيحافظ على المركز الثاني في هذه الحالة.

وبعد الجولة الرابعة ستبقى لكل منتخب مباراتان، واحدة على الأرض والثانية خارجها، وحيث يلعب منتخب مصر أمام أنجولا خارج الأرض ويختتم مباريات أمام الجابون في مصر.

وفي الجانب الآخر، يلعب المنتخب الليبي أمام الجابون خارج الأرض في الجولة الخامسة، وفي نهاية مبارياتها تستضيف ليبيا أنجولا في ليبيا.

وقد يتمكن المنتخب المصري من حسم التأهل بشكل نهائي في الجولة الخامسة إذا تمكن من الفوز على ليبيا خارج الأرض، ثم أنجولا خارج الأرض أيضًا، حيث أن الوصول لـ13 نقطة في هذه الحالة يضمن التأهل.

وفي حالة التعادل مع ليبيا، سيكون على الفراعنة اللعب من أجل الفوز أمام أنجولا ثم الجابون، للوصول إلى النقطة 14 ولتجنب أي مفاجآت حيث أن المنتخب الليبي في هذه الحالة قد يتمكن من الفوز في مباراتيه ويصل إلى النقطة 13.

في حالة الفوز على ليبيا، ثم التعادل مع أنجولا والجابون، يكون المنتخب المصري بذلك 12 نقطة، وهو ما يعني أن فوز ليبيا على الجابون وأنجولا يجعلها تتساوى مع المنتخب المصري بنفس عدد النقاط.

وبناء على ذلك سوف نعود إلى أدوات ترتيب أندية المجموعة وفقا للوائح تصفيات كأس العالم.

الفصل بين الفرق المتساوية

وفقا للوائح تصفيات كأس العالم، فإن ترتيب المنتخب يكون أولًا، بالنقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة في المجموعة ككل.

لكن إذا حدث تساوي بين المنتخب بناء على المعايير الثلاثة، يكون الترتيب بناء على النقاط التي جمعها كل فريق من الفرق المتساوية، وبعد ذلك فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.