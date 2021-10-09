من هو عمر مرموش صاحب قذيفة مباراة مصر وليبيا في تصفيات مونديال 2022؟

نستعرض معكم في هذا البروفيل الجديد بعض المعلومات عن الجناح المصري الصاعد عمر مرموش، خريج أكاديمية وادي دجلة، وأحد لاعبي نادي شتوتجارت الناشط في الدوري الالماني.

خطف عمر مرموش الأنظار مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، حين سجل أول أهدافه بقميص منتخب مصر الأول، في مرمى منتخب ليبيا، بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويُعد عمر مرموش اللاعب المصري الوحيد في مسابقة الدوري الألماني منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2021، وانتقل مؤخرًا من فولفسبورج إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة.

وكان المولود عام 1999 قد انتظر فرصته الأولى مع فريق ملعب فولكس فاجن منذ عام 2017 عندما انضم لصفوفه قادمًا من نادي وادي دجلة المصري، رغم ثابت مستواه بصورة كبيرة رفقة الفريق الثاني لفولفسبورج، وتسجيله للكثير من الأهداف.

وتواجد عمر مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج في مباراة أوجسبورج التي أقيمت ضمن الجولة ال26 من الدوري الألماني 2020، بعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة من 15 مارس 2020 إلى 15 مايو 2020.

وشارك اللاعب لأول مرة في الدوري الألماني الدرجة الأولى لمدة 15 دقيقة أمام باير ليفركوزن يوم 26 مايو 2020 لمدة 15 دقيقة، لتتوالى بعدها مشاركاته مع الفريق لكن من على دكة البدلاء.

من هو عمر مرموش؟

عمر مرموش هو لاعب وسط مصري يُجيد على الجناح الأيمن الهجومي، ويعرف كيف يلعب تحت رأسي الحربة بفضل تمريراته الأرضية وتصويباته المُفاجئة لحراس المرمى.

نشأ مرموش في أكاديمية نادي وادي دجلة المصري، وولد في مصر عام 1999، يلعب كجناح أيمن وأيسر مهاجم، وإرتكاز متقدم مع نادي فولفسبورج في الوقت الراهن.

شارك عمر مرموش في 16 مباراة فقط مع وادي دجلة بالدوري المصري في أول مواسمه الاحترافية مع المستديرة (2016/2015 و2017/2016)، بعدما اكتشفه المدرب الشاب “أحمد حسام ميدو”.

وخلال أول مواسمه في الملاعب الألمانية شارك في 14 مباراة مع فريق فولفسبورج “ب”، من بينهم 10 مباريات كبديل، وفي الموسم التالي اكتفى بخمس مباريات كبديل.

لكن مواهب عمر مرموش تفجرت تمامًا في موسم 2020/2019، حيث سجل 9 أهداف في 15 مباراة مع فولفسبورج “ب”.

وكانت أفضل مباريات عمر مرموش في ذلك الموسم أمام نادي هانوفرشير لتمكنه من إحراز 3 أهداف “هاتريك”، بالإضافة إلى مباراة فيردر بريمن لتسجيله ثنائية، وبالمثل فعل أمام إنتراخت نورديرشتات.

وبعد تصعيد عمر مرموش للفريق الأول للتواجد على دكة البدلاء في الدوري الألماني، يبدو أن إدارة النادي تعتزم تمديد عقده الذي سينتهي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وفي موسم 2020/2019 لعب عمر مرموش 5 مباريات مع الفريق الأول لفولفسبورج في الدوري الألماني أمام أندية ليفركوزن وفرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه وبايرن ميونخ، بالاضافة لمباراة واحدة لمدة 30 دقيقة أمام شاختار دونيتسك في بطولة الدوري الأوروبي وخسر فولفسبورج بثلاثية نظيفة يوم 5 أغسطس 2020.

وقضى اللاعب موسم 2021/2020 معارًا بين صفوف نادي سانت باولي الالماني والذي لعب معه 21 مباراة في دوري الدرجة الثانية سجل خلالهم 7 أهداف، دفعت إدارة فولفسبورج نحو إعادته من جديد في الميركاتو الصيفي 2021.

ببداية موسم 2022/2021، ظهر مرموش في مباراتين مع فولفسبورج بمنافسات الدوري الألماني البوندسليجا أمام بوخوم ولايبزيج، لكن من على دكة البدلاء، بواقع 21 دقيقة في المباراة الأولى، و3 دقائق في الثانية، ما دفعه نحو إتخاذ قرار الرحيل بنظام الإعارة لصفوف شتوتجارت.

وفي أول ظهور له مع شتوتجارت، أنقذ فريقه من الخسارة على ملعب آينتراخت فرانكفورت بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88، بعدما شارك لمدة 90 دقيقة، ضمن الجولة الرابعة.

وأثبت مرموش قدراته مع شتوتجارت في الثلاث مباريات التالية أمام ليفركوزن وبوخوم وهوفنهايم بالجولات 5 و6 و7، ليحصل على استدعاء رسمي من مدرب منتخب مصر الجديد «كارلوس كيروش» في نهاية سبتمبر 2021، وبعد أيام قليلة ينجح في تسجيل أول هدف دولي له بقميص الفراعنة أمام ليبيا من قذيفة مدوية.