شاهد فيديو اهداف وملخص مباراة مصر وليبيا..مرموش يسرق الأضواء من صلاح!

شاهد فيديو اهداف مباراة مصر وليبيا، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 أكتوبر في إطار مباريات الجولة الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وانتهت لصالح المنتخب المصري بهدف دون رد.

وسرق جناح نادي شتوتجارت الألماني، عمر مرموش، الأضواء من النجم العالمي محمد صلاح بتسجيل هدف فوز منتخب مصر على ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل عمر مرموش هدف المباراة الوحيد من قذيفة قوية للغاية من خارج منطقة جزاء المنتخب الليبي، لتستقر في شباك محمد نشنوش في الدقيقة 49.

وأقنع مرموش في أول استدعاء رسمي لمنتخب مصر، حيث قال مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش لوسائل الإعلام بعد المباراة «لا أحب التحدث عن اللاعبين كثيرًا، لكن هدف عمر مرموش كان رائعًا، ومنحنا النقاط الثلاث والصدارة»”.

بعد الفوز على ليبيا رفع منتخب مصر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، في انتظار مباراة أخرى ستجمعهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتضم المجموعة أيضا منتخبا أنجولا والجابون، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث ألتقيا في وقت سابق من اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز أنجولا 3 / 1.

شاهد هدف عمر مرموش في مباراة مصر وليبيا

ملخص مباراة مصر وليبيا