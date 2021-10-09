نتيجة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022..عودة للصدارة بقذيفة مرموش

قاد جناح نادي شتوتجارت الألماني، عمر مرموش، منتخب مصر للفوز على ليبيا 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل مرموش هدف المباراة الوحيد من قذيفة من خارج منطقة جزاء المنتخب الليبي، لتستقر في شباك محمد نشنوش حارس مرمى الفريق الضيف في الدقيقة .49

ورفع منتخب مصر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، في انتظار مباراة أخرى ستجمعهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتضم المجموعة أيضا منتخبا أنجولا والجابون، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث ألتقيا في وقت سابق من اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز أنجولا 3 / 1 .

ماذا حدث في مباراة مصر وليبيا؟

بدأت المباراة بضغط من جانب منتخب مصر المتسلح بخبرات قائده ونجمه محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني ومصطفى محمد هداف جالطة سراي التركي.

على الجانب الآخر اعتمد المنتخب الليبي على مؤيد اللافي نجم الوداد المغربي ومحمد مصراتة لاعب سبورتينج براجا البرتغالي، لقيادة الفريق في هذا الاختبار الصعب في ملعب “برج العرب” بمدينة الاسكندرية المصرية.

ومرت ربع الساعة الأولى بسيطرة من الجانب المصري، بدون أي خطورة تذكر على مرمى محمد نشنوش، فيما جاءت الهجمات الليبية على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري نادرة.

ومع إضاعة المنتخب المصري لبعض الفرص عبر مصطفى محمد ومن قبله عبد الله السعيد، كاد المنتخب الليبي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 40، لكن تسديدة مهاجمه محمد زعبية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الشناوي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بادر المنتخب المصري إلى الهجوم، محاولا تسجيل هدف التقدم على المنتخب الليبي.

وكان للمنتخب المصري ما أراد عن طريق عمر مرموش، الذي تسلم كرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها قوية في شباك محمد نشنوش حارس مرمى ليبيا، والذي لم يتمكن من التعامل معها.

وبعد التقدم، دخل المنتخب المصري بقوة في مناطق الفريق الليبي محاولا تسجيل هدف آخر، لكن هجوم “الفراعنة” أضاع العديد من الفرص.

على الجانب الآخر جاءت محاولات المنتخب الليبي على مرمى الشناوي محدودة في الشوط الثاني، خاصة في ظل رغبته في عدم تلقي أهداف أخرى في شباكه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مصر على ليبيا 1 / صفر.