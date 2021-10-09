نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022 «محرز يعدل مسار محاربو الصحراء»

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 8-10-2021.

قاد نجم مانشستر سيتي «رياض محرز» منتخب الجزائر لتعديل المسار في تصفيات كأس العالم 2022، عندما اكتسح ضيفه منتخب النيجر بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وتوقف قطار انتصارات الجزائر في الجولة الماضية بالتعادل مع بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت في المغرب على الملعب الكبير لمراكش.

وبتلك النتيجة، أصبح في رصيد منتخب الجزائر 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، في المقابل تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

ودخل منتخب الجزائر المباراة بالتشكيلة التالية: رايس مبولحي – يوسف عطال – محمد فارس – عيسى ماندي – عبدالقادر بدران – راميز زروقي – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – رياض محرز – سعيد بن رحمة – بغداد بونجاح.

وأنهى ثعالب الصحراء الشوط الأول اليوم أمام النيجر بهدفٍ دون رد سجله رياض محرز في الدقيقة (27) من ضربة حرة مباشرة، نفذها باقتدار مسددًا كرة صاروخية استقرت داخل شباك منتخب غزلان المهر.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز يوسف عومارو الهدف الثاني لصالح الجزائر بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (47)، وذلك بعد كرة حائرة داخل منطقة الست ياردات تسبب فيها الجناح سفيان فيجولي.

وقلص المهاجم دانيال سوزاه النتيجة لمنتخب النيجر بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة (49)، حينما تلقى تمريرة في ظهر دفاع الجزائر استلمها دون مضايقة وسدد كرة مرت من بين أقدام مبولحي وتهادت داخل الشباك.

وتحصل منتخب الجزائر على ضربة جزاء بعد تدخل قوي ومتهور من مدافع النيجر على سفيان فيجولي من الجهة اليسرى داخل المنطقة، تولى المتخصص رياض محرز تنفيذها بنجاح مضيفًا الهدف الشخصي الثاني والثالث للمحاربين في الدقيقة (60).

واكتوى منتخب النيجر بالنيران الصديقة مجددًا حينما سجل زكريا سليماني الهدف الرابع للمنتخب الجزائري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (70)، حيث حاول استخلاص الكرة من أمام محرز داخل المنطقة طالت منه وعانقت الشباك.

وضاعف إسلام سليماني الغلة للجزائر بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة (76)، عندما استغل تمريرة يوسف عطال من الجهة اليمنى داخل المنطقة وسددها مباشرة باتجاه المرمى.

واختتم سليماني مهرجان الأهداف بتسجيل الثنائية عند الدقيقة (88)، حين تلقى تمريرة على طبق من ذهب من جانب آدم زرقان سددها بسهولة في الشباك الخالية، لينتهي اللقاء بفوز الجزائر على النيجر بنتيجة (6-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022