التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022.. - ألمانيا تقلب الطاولة على رومانيا وهولند تواصل الزحف وتركيا تضيع الوصافة

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق المنتخب الألماني فوزاً صعباً على ضيفه المنتخب الروماني 2-1 اليوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.



وافتتح المنتخب الروماني التسجيل في الدقيقة التاسعة بواسطة اللاعب يانيس هاجي، إبن اللاعب المشهور جورج هاجي، ثم أدرك المنتخب الألماني التعادل بتصويبة قوية لسيرج غنابري في الدقيقة 52 ثم جاء الدور على توماس مولر (81) الذي بصم على الفوز السادس لمنتخب الماكينات في مشوار تصفيات مونديال 2022.



وواصل المنتخب الألماني بدايته القوية مع مدربه الجديد هانزي فليك، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً.



وتحضر الألمان بأفضل طريقة لمواجهة رد الاعتبار ضد مضيفته مقدونيا الشمالية التي فاجأته في 31 آذار/مارس بالفوز عليه في معقله 2-1.



واقترب بطل العالم أربع مرات خطوة إضافية من حجز بطاقة المجموعة المؤهلة مباشرة إلى المونديال بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد منتخب مقدونيا الشمالية الذي استفاد على أكمل وجه من تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيسلندا 1-1 كي تزيحها وبفارق الأهداف عن المركز الثاني، وذلك بعدما تغلبت بدورها على مضيفتها ليشتنشتاين 4-صفر.



وخاض المنتخب الألماني اللقاء بغياب قائده الحارس مانويل نوير الذي ترك مكانه لمارك أندري تير شتيغن بسبب إصابة عضلية بحسب ما أفادت في وقت سابق صحيفة "بيلد".



هولندا تواصل الزحف

واصلت هولندا زحفها نحو المونديال بفوزها الصعب والثمين على مضيفتها لاتفيا 1-صفر الجمعة في الجولة ذاتها لمنافسات المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية.

وسجل لاعب وسط أياكس أمستردام دافي كلاسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.



وجددت هولندا فوزها على لاتفيا وحققت انتصارها الثالث توالياً في رابع مباراة بقيادة مدربها الجديد القديم لويس فان غال، والخامس في مبارياتها الست الأخيرة في التصفيات والتي لم تذق فيها طعم الخسارة وتحديداً منذ سقوطها المدوي أمام مضيفتها تركيا 2-4 في الجولة الأولى.



وكانت هولندا عانت أيضاً للتغلب على لاتفيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية، واستغلت هولندا تعادل تركيا والنرويج في قمة الجولة في المجموعة وانفردت بالصدارة بفارق نقطتين أمام المنتخب الاسكندينافي وأربع نقاط أمام تركيا.



وكانت النرويج أجبرت مضيفتها تركيا على التعادل 1-1 اليوم الجمعة، وتقدّمت تركيا أولاً بهدف مبكر حمل توقيع أكتوركوغلو في الدقيقة السابعة لكن ثورستفيدت أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.



وكانت تركيا تمني النفس بالانتصار لخطف المركز الثاني من النرويج إلا أنّ زملاء أوديغارد دافعوا بشراسة عن مرماهم وأبطلوا مفاتيح لعب أصحاب الأرض.





المنتخب الروسي يحقق المطلوب

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الروسي على ضيفه منتخب سلوفاكيا 1-صفر، في منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الأوروبية.

وتدين روسيا بفوزها إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع إنتر الإيطالي ميلان شكرينيار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (24).



وهو الفوز الثالث توالياً لروسيا بعد خسارة أمام مضيفتها سلوفاكيا 1-2 وتعادل مع كرواتيا سلبياً.



وحقق المنتخب الكرواتي، وصيف بطل العالم، الفوز على مضيفه القبرصي 3-صفر.



وانتظرت كرواتيا الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لافتتاح التسجيل عبر جناح إنتر ميلان الإيطالي إيفان بيريشيتش الذي استغل تمريرة من لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش داخل المنطقة فسددها بيمناه من زاوية صعبة داخل المرمى.



وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها مودريتش (54)، قبل أن يطمئنها المدافع يوسكو غفارديول بتسجيله الهدف الثاني أواخر الشوط الثاني (80)، ثم أضاف ماركو ليفايا الثالث (90+2).



ويحتل المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة بـ16 نقطة وبفارق الأهداف عن المنتخب الروسي الذي يأتي في مركز الوصافة.



ويلز تعادل تشيكيا بعد مباراة مثيرة



إلى ذلك، وفرّطت تشيكيا بفرصة الانفراد بوصافة المجموعة الخامسة بتعادلها مع منافستها المباشرة ويلز 2-2 الجمعة في براغ.



ودخل المنتخبان مباراة الجمعة وهما على المسافة ذاتها بسبع نقاط لكن من خمس مباريات لتشيكيا وأربع لويلز التي فازت على منافستها ذهاباً 1-صفر، فيما يتصدر المنتخب البلجيكي الترتيب بفارق كبير بعد حصده 16 نقطة من ست مباريات.



وبقي الترتيب على ما كان عليه بعد تعادل المنتخبين 2-2 في لقاء سجل فيه آرون رامسي هدفاً، وضع به ويلز في المقدمة قبل أن يعادل ياكوب بيتشيك لأصحاب الأرض (38)



وفي ظلّ صعوبة مقارعة بلجيكا على صدارة المجموعة التي تمنحها بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات قطر 2022، انحصر الصراع على المركز الثاني المؤهل إلى الملحق الأوروبي الذي يتأهل منه ثلاثة منتخبات من أصل 12 ستشارك فيه.



المصدر: فرانس برس + بي إن سبورت