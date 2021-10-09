محمد الفلاح - تصفيات أوروبا لكأس العالم: ألمانيا تقلب تأخرها أمام رومانيا وهولندا تتخطى لاتفيا

السبت 9 أكتوبر 2021

تغلبت ألمانيا على ضيفتها رومانيا بهدفين لواحد، ضمن المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



وفاجأت رومانيا مضيفتها بهدف مُبكر جاء بعد 9 دقائق على بداية اللقاء، من كرة هيأها نيكولاي ستانسيو لمواطنه يانيس هاجي الذي أسكنها الشباك بعيدًا عن متناول الحارس تير شتيغن.

وانتظرت الجماهير الألمانية حتى الدقيقة 52 لكي تُطلق أفراحها بهدف إدراك التعادل، والذي أحرزه سيرجي غنابري بعد تمريرة من ماركو رويس.

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، التي عرفت تسجيل ”المانشافت“ لهدف ثانٍ، أمن به المخضرم توماس مولر الفوز للألمان.

وفي مواجهات أخرى، أمطرت مقدونيا شباك مضيفتها ليختنشتاين بأربعة أهداف دون ردٍ، وحسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله النتيجة النهائية للقاء آيسلندا وضيفتها أرمينيا.

وبهذا ابتعدت ألمانيا بصدارة الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى 18 نقطة، تليها مقدونيا بـ 12 نقطة، متقدمة بفارق الأهداف على أرمينيا الثالثة، وتأتي رومانيا رابعًا بـ 10 نقاط، وآيسلندا خامسًا بـ 5 نقاط، وأخيرًا ليختنشتاين بنقطة واحدة.

من جهة مقابلة فاز المنتخب الهولندي على مضيفه منتخب لاتفيا 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر، العام المقبل.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل المنتخب التركي مع نظيره النرويجي 1 – 1 وفوز منتخب مونتينيغرو على جبل طارق 3 – صفر.

ويدين المنتخب الهولندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دافي كلاسين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب التركي مع نظيره النرويجي 1 – 1، وتقدم المنتخب التركي بهدف سجله كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة السادسة، وتعادل المنتخب النرويجي عن طريق كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة 41.

وفي المباراة الثالثة فاز منتخب مونتينيغرو على مضيفه جبل طارق بثلاثية نظيف سجلها آدم ماروسيتش في الدقيقة السابعة، وفاتوس بيكيراج (هدفين) في الدقيقتين 44 ، من ركلة جزاء، و68.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 16 نقطة فيما حل المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وجاء المنتخب التركي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وحل منتخب مونتينيغرو رابعا برصيد 11 نقطة، وجاء منتخب لاتفيا في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب جبل طارق في قاع الترتيب بلا نقاط.