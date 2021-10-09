الامارات | فوز البطائح والحمرية وحتا والعربي في دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح والحمرية وحتا والعربي في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب البطائح على ضيفه دبا الفجيرة بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي رودريغو دا سيلفا في الدقيقة 33، في انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، فيما فاز العربي على الذيد بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي لوان مارتينيس في الدقيقة 38، وراشد الفلاسي 48، في المباراة التي أقيمت في ملعب العربي وضعته في الصدارة بفارق الأهداف عن أندية الحمرية وحتا والبطائح.

وافتتح حتا سجل انتصاراته عندما فاز على ضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله المحترف البرازيلي ريجيس توستاتي في الدقيقة 62، في المباراة التي أقيمت في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ونجح الحمرية من العودة من ملعب الرمس بفوز صعب عندما فاز على الرمس بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس سيلفا في الدقيقة (45+2).

وتستكمل الجولة اليوم بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها دبا الحصن مع مصفوت والجزيرة الحمراء مع «جلف اف سي»، بينما يستضيف مسافي ضيفه فريق ستي وتقام جميعها عند الساعة الخامسة و10 دقائق.

مباريات اليوم

دبا الحصن - مصفوت 17:10

الجزيرة الحمراء - «جلف اف سي» 17:10

مسافي - ستي 17:10

النتائج

البطائح - دبا الفجيرة 1-صفر

العربي - الذيد 2-صفر

حتا - الفجيرة 1-صفر

الحمرية - الرمس 1-صفر

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