الامارات | اتحاد كلباء يركّز على علاج لاعبيه نفسياً ومعنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يركّز على علاج لاعبيه نفسياً ومعنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم المتحدث الإعلامي الرسمي عيسى موسى بن هويدن، أن الفريق يواصل تدريباته اليومية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، بمعنويات عالية، وتفاؤل كبير، بتقديم مباريات، وتحقيق نتائج تليق باسم «النمور» ومكانتهم في مختلف المسابقات، وأن الاستعدادات جارية منذ المباراة الماضية للفريق، ليكون جاهزاً لخوض مبارياته المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهاز الإداري بإشراف عضو شركة كرة القدم ومشرف الفريق الأول محمد الزعابي، وفريقه الإداري، يركزون في العمل على معالجة الجانب النفسي والمعنوي للاعبين، إضافة إلى دور المدير الفني خورخي داسيلفا، الساعي إلى تقوية الجانب الفني والتكتيكي، ومعالجة سلبيات المرحلة لسابقة».

وتابع: «هنالك تحسن في صحة اللاعب مالابا، ويخضع حالياً لجلسات تأهيل طبي في عيادة النادي مع الدكتور محمد ترشان، ووعد بن هويدن أن يعود الفريق لتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة، مثنياً على الوقفة الطيبة لجمهور الفريق الكلباوي خلف الفريق، على الرغم من تواضع النتائج في الأدوار الأولى لبطولة الدوري، ما يعكس ثقافته الرياضية».

وبخصوص مشاركة اللاعبين الأجانب، أكد بن هويدن أن «اللاعب البيروفي كارتاجينا، والمجري فارغا، التحقا بمنتخبي بلديهما بينما سيوجد النمساوي زولغ مع الفريق، على أمل عودة قريبة للاعب لتوغولي مالابا إلى صفوف الفريق. وقال بن هويدن: «نتطلع لأن يستعيد جميع لاعبي الفريق المستوى الفني المعهود عنهم في المباريات المقبلة».

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