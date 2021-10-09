الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة
دبا الحصن - مصفوت 17:05
الجزيرة الحمراء - جلف إف سي 17:05
سيتي - مسافي 17:10
تصفيات المونديال (أوروبا)
سويسرا - صربيا 22:45
أندورا - إنجلترا 22:45
البرتغال - قطر 23:15
تصفيات المونديال (إفريقيا)
غينيا - السودان 17:00
غانا - زيمبابوي 20:00
توغو - الكونغو 20:00
غينيا بيساو - المغرب 23:00
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