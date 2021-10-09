عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجزائر تسحق النيجر وتحافظ على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم

الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365

أحرز رياض محرز، وإسلام سليماني، هدفين لكل منهما في انتصار ساحق للجزائر 6-1 على ضيفتها النيجر في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، الجمعة.



وافتتح محرز جناح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 27 من ركلة حرة رائعة، وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني أحرز سفيان فيجولي الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد عدة محاولات على المرمى.

لكن بعدها بثلاث دقائق قلص دانييل سوسا الفارق للضيوف، لكن محرز جعل النتيجة 3-1 للجزائر بعد مرور ساعة من البداية من ركلة جزاء.

وسجل زكريا سليماني مدافع النيجر هدفًا بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد الكرة لكنها سكنت شباك فريقه في الدقيقة 70.

وأضاف البديل إسلام سليماني هدفين متتاليين في الدقيقتين 76 و88 ليصبح الهداف التاريخي للجزائر برصيد 37 هدفًا.

وحافظت الجزائر بطلة أفريقيا 2019 على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، متفوقة بفارق الأهداف على بوركينا فاسو التي تملك نفس الرصيد بعدما تغلبت على مضيفتها جيبوتي 4-صفر، اليوم، أيضًا.

وتأتي النيجر بثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب دون نقاط.

وتستضيف النيجر منتخب الجزائر، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة، بينما تلعب جيبوتي في بوركينا فاسو ضمن الجولة ذاتها.