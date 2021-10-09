بعد فوز المنتخب الوطني.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم.. الفراعنة في الصدارة بـ7 نقاط

الشارقة - اميمة ياسر - نجح المنتخب المصري في الفوز على منتخب ليبيا بهدف دون رد سجله عمر مرموش أحد أفضل اللاعبين في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر كالتالي:

منتخبا مصر وليبيا في المجموعة السادسة

ووقع المنتخب المصري ضمن المجموعة السادسة، التي تضم ليبيا وأنجولا والجابون، ويتصدر الفراعنة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات، نجح في الفوز بمباراتين وتعادل في مباراة، فيما يتواجد المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

موقف أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا

ويحتل المنتخب الأنجولي المركز الثالث حيث شارك في 3 جولات خسر 2 أمام مصر وليبيا ثم فاز على الجابون الذي يتذيل المجموعة السادسة في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل مع المنتخب الوطني خلال الجولة الثانية بينما تلقى هزيمتين في الجولة الأولى أمام ليبيا والثالثة من المنتخب الأنجولي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر على النحو التالي:

المركز الأول: منتخب مصر 7 نقاط.

المركز الثاني: منتخب ليبيا 6 نقاط.

المركز الثالث: منتخب أنجولا 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب الجابون نقطة وحيدة.

واستطاع المنتخب الوطني تحقيق الفوز على المنتخب الليبى في آخر مواجهة جمعت بينهما بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أدارها الحكم جهاد جريشة عام 2016، سجلهما على جبر وباسم مرسي، في الوقت الذي أهدر مؤمن زكريا ركلة جزاء تصدى لها القائم الأيمن.