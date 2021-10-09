«مرموش» ينقذ المنتخب المصري أمام ليبيا.. والفراعنة في صدارة المجموعة لأول مرة

الشارقة - اميمة ياسر - فاز منتخب مصر بهدف نظيف، أمام ليبيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، لتتصدر مصر المجموعة السادسة لأول مرة منذ انطلاق دور المجموعات.

وسجل عمر مرموش الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 49، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

الشوط الأول

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم المحاولات الكثيرة التي شنها المنتخب الوطني على مرمى ليبيا.

صاروخية عمر مرموش تقود مصر لفوز صعب على ليبيا

ودخل منتخب مصر الشوط الأول من مباراة ليبيا بشكل هجومي قوي، عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، وحاول منتخب مصر في الكثير من الكرات عن طريق الثلاثي، تشكيل خطورة على مرمى الخصم لكن الدقة غابت عن مهاجمي المنتخب الوطني. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكانت أبرز محاولات مصر في الشوط الأول عن طريق مصطفى محمد، الذي أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 17، حيث أرسل محمد صلاح كرة عرضية على حدود مرمى ليبيا، لكن مهاجم الفراعنة تأخر في استقبال الكرة ومرت من جانب العارضة.

بينما كانت أبرز محاولات ليبيا الخطرة في الدقيقة 40، عن طريق «زعبية» الذي سدد كرة زاحفة أرضية في الجبهة اليسرى، لكنها ارتطمت في العارضة.

الشوط الثاني

بدأ منتخب مصر الشوط الثاني بنفس الرغبة الهجومية العالية، عن طريق المهاجم الشاب عمر مرموش، الذي استغل أول فرصة تأتي له للتصويب من خارج منطقة الجزاء ليتقدم بالهدف الأول للمنتخب الوطني.

منتخب مصر يحقق ثاني انتصاراته في تصفيات كأس العالم

وهدأ رتم منتخب مصر بعد هدف مرموش، حيث بدأ كيروش المدير الفني للفراعنة، في التأمين الدفاعي، في ظل التغييرات الهجومية التي أجراها خافيير كليمنتي مدرب منتخب ليبيا.

وهدد منتخب ليبيا مرمى منتخب مصر في الكثير من الكرات، خاصة بعد نزول حمدو الهوني.

وفي الدقيقة 63، صوب المصراتي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما راوغ عمرو السولية، لكنها مرت بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 70، أهدر مصطفى محمد، فرصة أخرى، حيث صوب كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء لكن أمسك بها نشنوش حارس مرمى ليبيا.

وواصل منتخب مصر محاولاته عن طريق عمر مرموش، الذي ظل يشن انطلاقاته من الجبهة اليمنى، لكن دفاعات ليبيا كانت تقابله بثبات.

وأجرى كيروش مدرب منتخب مصر، بعض التغييرات خلال الشوط الثاني، من أجل تنشيط الأداء، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين بسبب الإرهاق، والحفاظ على التقدم أيضًا.

وحقق منتخب مصر ثاني انتصاراته في دور المجموعات، بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أمام ليبيا اليوم.

وكان منتخب مصر قد انتصر أمام أنجولا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في أولى مباريات دور المجموعات من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

بينما تعادل المنتخب في المباراة الثانية أمام الجابون بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة 7 في المركز الأول، بينما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يقبع منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب الجابون الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وجاء تشكيل الفراعنة في المباراة التي تجمعه مع ضيفه الليبي، على ستاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

ويدفع كيروش في المباراة بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، بعد حسم الخلاف الذي شهدته الساعات الماضية بين أعضاء الجهاز الفني حول الحارس الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر في مواجهة ليبيا، كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، ومحمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، عبد الله السعيد، وعمر مرموش،

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، طارق حامد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا.

تشكيل منتخب ليبيا في مواجهة مصر

على الجانب الآخر، يدفع الإسباني خافيير كليمينتي، المدير الفني للمنتخب الليبي، في تشكيل المنتخب بكلًا من

وجاء تشكيل منتخب ليبيا كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

‏الدفاع: معتصم صبو، أحمد التربي، سند الورفلي، محمد المنير، عبد الله شريف.

‏الوسط: محمد التهامي، معتصم المصراتي، محمد صولة، مؤيد اللافي‏.

الهجوم: محمد زعبية