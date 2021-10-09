شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: منتخب مصر قدم مباراة كبيرة في الضغط والانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، أن التسديد كان السلاح القاتل للمنتخب أمام ليبيا، في المباراة التى جرت بينهما، اليوم الجمعة، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وقال فضل، في تصريحات تليفزيونية في الاستديو التحليلي لمباراة مصر وليبيا على قناة أون تايم سبورت: "المنتخب قدم مباراة جيدة واللاعبون ضغطوا بشكل جيد رغم التحديات بأنها أول لقاء رسمي لكارلوس كيروش، وتحدثت عن التسديد قبل المباراة، ولا بد من استخدام هذا السلاح بشكل جيد في مثل هذه المباريات الصعبة".

وأضاف فضل: "محمد صلاح كان تحت الرقابة، وحينما يقع في هذا الموقف لابد أن يساعده جميع زملائه".

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف سجله عمر مرموش، وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد.