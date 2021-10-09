شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 8 أكتوبر 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلي يفوز على الاتحاد ويصعد لنهائى البطولة العربية لكرة السلة، ومنتخب مصر يهزم ليبيا بهدف "مرموش" ويتصدر مجموعته فى تصفيات كأس العالم، والأهلي يؤمن موقفه فى أزمة أجاي بأمرين بعد شكواه للفيفا، والزمالك يترقب وصول سيسيه لإخضاعه لفحص الطبى قبل تنفيذ خطة كارتيرون.

انطلقت فجر اليوم الجمعة فعاليات بطولة مستر أولمبيا في قاعة المؤتمرات بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية والتي تستمر حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.

الأهلي يؤمن موقفه فى أزمة أجاي بأمرين بعد شكواه للفيفا

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع محامي النادي الدولي بشكل مستمر لاتباع التعليمات فيما يخص أزمة جونيور أجاى مهاجم الفريق والذي قام بشكوي النادي لدي فيفا، واوصي المحامي إدارة الأهلي بأمرين للحفاظ على فرص النادي في القضية الأول هو دفع مستحقاته بانتظام والثاني هو خوضه التدريبات مع الفريق وعدم اجباره على التدريب منفرداً.

الزمالك يترقب وصول سيسيه لإخضاعه لفحص الطبى قبل تنفيذ خطة كارتيرون

يترقب نادى الزمالك وصول الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق من بلاده من أجل اخضاعه لفحص طبى للوقوف على حالته إثر تعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب ، حيث انتهى اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلى بنجاح .

ميار شريف تتخطى الدور التمهيدى الأول ببطولة إنديان ويلز للتنس

فازت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 72 عالمياً لسيدات التنس، علي دانكا كوفينيتش لاعبة مونتينيغرو المصنفة 87 عالمياً، في أول مباراة بالدور الرئيسي "دور128" لبطولة إنديان ويلز (WTA1000) للتنس، وذلك بمجموعتين نظيفتين جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/1 6/3 .

8 لاعبين يسجلون غيابا عن الأهلى أمام الحرس الوطنى بدوري أبطال أفريقيا

يفتقد الأهلى جهود ثمانية من لاعبيه فى مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى،حيث يغيب عن المارد الأحمر فى هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة ومحمود متولى وذلك لأسباب مختلفة.

مليون جنيه على دفعتين وتنازل عن المستحقات.. تفاصيل تعاقد سيراميكا مع الحلوانى

علم ”الخليج 365” أن صفقة انضمام عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان السابق إلى نادى سيراميكا، كلفت خزينة النادي مليون جنيه فقط، على أن يتم دفعهم على دفعتين من سيراميكا لزهرة الجنوب الذي يلعب هذا الموسم في القسم الثاني.