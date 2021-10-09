شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف وجوه جديدة وترابط الخطوط ملامح الظهور الأول لكيروش مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ضيق الوقت فى تولى مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني ، نجح البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة ، فى وضع بصماته سريعا على كتيبة المنتخب أمام ليبيا ، رغم الاستعدادا للمباراة في وقت قليل ، حيث كتب كيروش فصل الثقة الأول مع الجماهير المصرية و في أول مهمة رسمية مع الفراعنة، بعد الفوز على المنتخب الليبي و تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

ارتفع سقف الطموحات لدى الجماهير بعد الإعلان الواقعى لكيروش ، فبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق ومحمد النني وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر مرموش ومصطفي محمد، وكلها أسماء مميزة، وفاجأ كيروش الجميع بإشراك مرموش الذي يجد مكانه كلاعب أساسي لأول مرة في المنتخب وكان قد اكتسب الحماية بتتويجه كأفضل لاعب صاعد بالدوري الألماني قبل ساعات من اللقاء، كما شهدت المباراة الظهور الأول الرسمي لأكرم توفيق مع المنتخب الأول.

في الشوط الثاني والمعروف للكرويين بشوط المدربين كان المنتخب أفضل انتشارًا وتنظيمًا، وظهر المنتخب بدون عشوائية وترابط بين الخطوط بشكل مميز ، ونجح عمر مرموش جناح شتوتجارت في ترجمة السيطرة لهدف عالمي من تسديدة قوية في الدقيقة 49 من زمن اللقاء، ليكتب شهادة ميلاده بقميص الفراعنة، وهو الذي عانى من تجاهل كبير على صعيد المنتخبات في السنوات الأخيرة.

ويعتبر كارلوس كيروش هو ثاني مدرب يبدأ مسيرته الرسمية مع منتخب مصر بالفوز على ليبيا بعد حسن شحاتة عام 2005 في تصفيات كأس العالم 2006.