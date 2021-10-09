شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى السعودية يقيم مأدبة عشاء لبعثة يد الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير هشام فتحى، قنصل مصر فى السعودية، على إقامة مأدبة عشاء لبعثة الزمالك لكرة اليد المتواجدة فى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية بمنزله.

ويواجه غدا السبت، فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الوحدة السعودى فى ثان مواجهات تحديد مراكز كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى أمس بنتيجة 19/38، فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بكأس العالم للأندية المقام فى السعودية قبل أن يحصل على راحة أمس.

وخسر فريق الزمالك الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32، فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.