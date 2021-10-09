شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: نسعى لاستخدام تقنية 4K فى نقل مباريات الدورى.. ونشكر أون تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون المثمر مع شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مما أسفر عن نقل تليفزيونى متميز بتقنية الـ 4K لمباراة منتخب مصر وليبيا، التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة على ستاد برج العرب.

وقال زين، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى أحمد شوبير: إن التعاون المثمر أسفر عن نقل المباراة للجماهير بشكل رائع.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن استخدام تقنية الـ4K فى نقل مباراة منتخب مصر وليبيا تعد بداية للتطوير الذى سيحدث فى المرحلة المقبلة، خاصة أن التجربة أثبتت نجاحا والسيارات المتخصصة فى النقل التى بدأنا نعتمد عليها.

وتابع حسين زين: إن هدف الهيئة فى الوقت الحالى عودة استمتاع الجماهير بمشاهدة المباريات، سواء فى مسابقة الدورى أو المنتخب الوطنى، لافتًا إلى أن هناك دورات تدريبية للمخرجين وأطقم العمل لمواكبة التطوير، موجهًا الشكر لقناة أون تايم سبورتس والعاملين عليها نظرًا للمجهود الكبير الذى يتم بذله.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.