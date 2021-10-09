شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يشيد بـ"كيروش".. ويؤكد: كسب الرهان على مرموش فى أول لقاء رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عماد متعب عن أهمية فوز مصر على ليبيا، في المباراة التى جرت بينهما، اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

واضاف متعب في تصريحات تليفزيونية في الاستديو التحليلي لمباراة مصر وليبيا على قناة أون تايم سبورت: "كيروش كسب الرهان على عمر مرموش، واللاعب قدم شهادة ميلاده مع المنتخب رغم التخوف من الدفع به اساسيا في لقاء اليوم.

وتابع متعب: "المنتخب قدم مستوى جيد، لكن هناك تنظيم وعمل فني واضح، وهجوميًا عندنا لاعيبة مميزة زي محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي" ، فى أول لقاء رسمي لكارلوس كيروش و جهاز جديد.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف سجله عمر مرموش، وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم ، محمد الشناوي فى حراسة المرمى، و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .