شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه عقب فوز المنتخب على ليبيا: ألف مبروك وربنا يكملها بالصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، رسالة تهنئة إلى لاعبي الفراعنة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب الفوز على منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال تريزيجيه: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله".

نجح منتخب مصر فى تحقيق فوز مهم، على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.