شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على ليبيا بهدف عمر مرموش بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وليبيا المقامة حاليا، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله عمر مرموش.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .

جاءت بداية المباراة هادئة من الطرفين لجس النبض، قبل أن يسيطر منتخب مصر على مجريات المباراة، وينجح محمد صلاح وعمر مرموش وعبد الله السعيد فى تهديد مرمى ليبيا، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى الليبى.

وفى الدقيقة 16، أهدر عبد الله السعيد أول فرصة حقيقية لهز شباك ليبيا بعدما راوغ مدافعى ليبيا وسدد كرة لكنها تصطدم بأقدام أحد المدافعين وتخرج إلى ركلة ركنية للفراعنة، وفى الدقيقة 17 يهدر مصطفى محمد هدفا مؤكدا بعدما تلقى كرة عرضية حريرية من محمد صلاح امام مرمى ليبيا الخالى لكن الكرة تمر من أمامه بغرابة شديدة.

بينما شهدت الدقيقة 25 أول ظهور لمنتخب ليبيا فى اللقاء بعدما راوغ عمر الخوجة لاعب ليبيا عمرو السولية وحاول التسديد على مرمى الشناوى لكن الكرة تصل إلى أحد لاعبى منتخب مصر، قبل ان يحصل المنتخب الليبى على ركنية استطاع أن يحصل منها على فرصة للوصول لمرمى الشناوى فى الدقيقة 26 مجددا.

وفى الدقيقة 40 ينقذ القائم الأيمن لمرمى الشناوى الفراعنة من هدف محقق بعدما سدد محمد زعبية مهاجم ليبيا تسديدة ارضية اصطدمت بالقائم، وفى الدقيقة 42 سدد مصطفى محمد رأسية ضعيفة أمسك بها حارس ليبيا لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 47 نجح عمر مرموش فى تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر فى شباك ليبيا من تسديدة صاروخية مفاجئة سكنت شباك فرسان المتوسط.