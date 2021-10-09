شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والونش يخضعان لكشف المنشطات عقب مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، و محمود "الونش"، مدافع المنتخب، لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة المنتخب أمام ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم القادم 2022 المقام في دولة قطر.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد.