شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. القائم ينقذ الشناوى من التقدم لمنتخب ليبيا بمرمى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ القائم محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر من هدف محقق لمهاجم منتخب ليبيا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم العالم التي تستضيفها قطر 2022 .

ويضم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .

ويتصدر المنتخب الليبى المجموعة السادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهى المجموعة التى تضم المنتخب الوطنى المصرى، بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا.

ويحتل المنتخب الوطنى وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.







مباراة منتخب مصر وليبيا فى التصفيات المؤهله لكأس العالم (5)