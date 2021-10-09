شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الفراعنة على ليبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفي محمد .