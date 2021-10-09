شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مصر وليبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر فى تحقيق فوز مهم، على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

وضم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد .

ويتصدر المنتخب الليبى المجموعة السادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهى المجموعة التى تضم المنتخب الوطنى المصرى، بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا.

ويحتل المنتخب الوطنى وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.