شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا عن الصفقات الجديدة: 8 تدعيمات قوية تجهزنا لانطلاقة الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا صفقاتها الجديدة هذا الصيف، مؤكدة أنها إضافات قوية وتدعيمات مميزة تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية خاصة في انطلاقة الدوري المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

وكتب الصفحة الرسمية لسيراميكا: "8 تدعيمات جديدة انضمت إلى فريقنا في موسم الانتقالات الصيفية، جاهزون لانطلاقه قوية في الدوري الممتاز هذا الموسم".

ونجح فريق سيراميكا في ضم كلا من: محمود نعيم من انبي، المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.

وقرر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، خوض 9 مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز، وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد شعبان الفترة الي يخوض بها المباريات من 3 حتى 19 أكتوبر القادم، وتحدد 6 مباريات من أصل 9 أمام أندية هي بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم.