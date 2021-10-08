الامارات | مرموش "المغمور" يبهر مصر في تصفيات المونديال.. بحضور صلاح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش "المغمور" يبهر مصر في تصفيات المونديال.. بحضور صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد اللاعب "المغمور" عمر مرموش المحترف في شتوتغارت الألماني، المنتخب المصري لتحقيق فوز ثمين على ليبيا بهدف نظيف في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ليضع "الفراعنة" في صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط متفوقاً على المنتخب الليبي بفارق نقطة واحدة يليهما أنغولا (3 نقاط)، والغابون بنقطة واحدة.

وسجل مرموش (22 عاماً) هدف الفوز من تسديدة صاروخية مباغتة للحارس الليبي وانفجرت في الشباك وسط ذهول المراقبين خصوصاً أنها المباراة الاولى لمرموش مع المنتخبات المصرية مما يحسب للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الذي تسلم مهمته خلفاً للمدرب الوطني حسام البدري المقال من منصبه على خلفية الأداء غير المقنع في المباريات السابقة.

ورد مرموش على محللي قناة أون سبورت النجوم السابقين في المنتخب المصري احمد حسن وعماد متعب ومحمد فضل الذين انتقدوا قرار المدرب كيروش بإشراكه أساسيا على حساب أكثر من لاعب جاهز مثل رمضان صبحي ومحمد عادل وأحمد السيد "زيزو".

ولعب مرموش 76 دقيقة ناجحة بامتياز قبل ان يقوم كيروش باستبداله بورقة رمضان صبحي.

من هو مرموش؟

لاعب مصري ويلعب حاليًا لنادي شتوتغارت الألماني، معاراً من فريق فولفسبورغ، ويعتبر من ناشئي نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتوج مرموش هدافا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016، كما اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ الألماني في العام نفسه، ليبدأ مسيرته الاحترافية.

ولعب مرموش في الموسم الماضي مع فريق سانت باولي بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورغ.

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