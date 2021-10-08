هدف عمر مرموش يهدي منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم على حساب ليبيا

وفاز منتخب مصر على نظيره الليبي بهدف نظيف، أحرزه عمر مرموش في بدايات الشوط الثاني، ليخطف قمة المجموعة السادسة لصالح الفراعنة.

خطف المنتخب المصري أغلى 3 نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم 2022، بفضل قذيفة عمر مرموش في شباك ليبيا، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

محمد يوسف

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