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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدف عمر مرموش يهدي منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم على حساب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021
الخليج 365- متابعات
خطف المنتخب المصري أغلى 3 نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم 2022، بفضل قذيفة عمر مرموش في شباك ليبيا، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وفاز منتخب مصر على نظيره الليبي بهدف نظيف، أحرزه عمر مرموش في بدايات الشوط الثاني، ليخطف قمة المجموعة السادسة لصالح الفراعنة.
بدأت المباراة بضغط مصري من أصحاب الأرض، ودفاع ليبي قوي صد كل المحاولات المصرية لاختراق حصون الضيوف.