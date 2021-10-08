اخبار الرياضه

هدف عمر مرموش يهدي منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم على حساب ليبيا

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدف عمر مرموش يهدي منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم على حساب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

خطف المنتخب المصري أغلى 3 نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم 2022، بفضل قذيفة عمر مرموش في شباك ليبيا، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

 

وفاز منتخب مصر على نظيره الليبي بهدف نظيف، أحرزه عمر مرموش في بدايات الشوط الثاني، ليخطف قمة المجموعة السادسة لصالح الفراعنة.

 

بدأت المباراة بضغط مصري من أصحاب الأرض، ودفاع ليبي قوي صد كل المحاولات المصرية لاختراق حصون الضيوف.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا