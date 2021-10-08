شكرا لقرائتكم خبر عن "كلاكيت ثالث مرة".. محمد صلاح في قائمة المرشحين للكرة الذهبية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثالثة، ينضم الفرعون محمد صلاح، إلى قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" وفقا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الجمعة، لعام 2021، والتي ستمنح للفائز خلال الحفل الذي سيقام يوم 29 نوفمبر المقبل.

وجرى اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي لم تُمنح العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

وشهدت القائمة التي تم الإعلان عنها، العديد من المفاجآت، كان أبرزها تواجد النجم المصري محمد صلاح كممثل نادي ليفربول الوحيد، حيث شهدت القائمة غياب نجوم الريدز، والذين كانوا متواجدين في القائمة السابقة منذ عامين، مثل السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى البرازيلي أليسون بيكر، والذي توج بجائزة أفضل حارس في 2019.



محمد صلاح في قائمة المرشحين للكرة الذهبية





محمد صلاح وترشيحات الكرة الذهبية:2018

ترشح للمرة الأولى

حصل على المركز السادس

حصد 188 نقطة

2019

ترشح للمرة الثانية على التوالى

حصد المركز الخامس

حصل على 178 نقطة

حقق أفضل إنجاز للعرب في تاريخ الكرة الذهبية

2021

ترشح للمرة الثالثة بعد إلغاء الجائزة العام الماضى 2020